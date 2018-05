Sul Daily Mail si legge che Pep Guardiola spenderà 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) per il 27enne che era legato alle Foxes da un contratto fino al 2020. I campioni d'Inghilterra in carica pagheranno 60 milioni subito e 15 in un secondo momento.

E al terzo tentativo il trasferimento andò in porto. Riyad Mahrez è ormai un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo essere stato a un passo dai Citizens nelle precedenti sessioni di calciomercato , il fantasista algerino sta per svestire dopo quattro stagioni la maglia del Leicester.

