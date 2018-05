Il presidente dei biancocelesti ha parlato in occasione del Premio Calabrese 2018.

4 ore fa

Presente al Premio Calabrese 2018, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, di Stefan de Vrij e dello stadio. Sul centrocampista serbo, corteggiato dai top club d'Europa, ha detto: "Per lui ho già rifiutato un'offerta da 110 milioni di euro il 29 agosto di un anno fa, quindi non bastano 100 milioni per prenderlo. Mi arrabbio molto quando leggo Supermarket Lazio visto che non ho messo in vendita nessuno. Magari prima era così, quando chi arrivava apriva la porta e prendeva, ora le cose sono cambiate e si deve chiedere il permesso".

Poi torna con la mente a Lazio-Inter, ultima giornata di campionato in cui i biancocelesti hanno perso 3-2 e hanno visto sfumare al fotofinish la qualificazione alla prossima Champions League: "Ci siamo affidati alla professionalità del giocatore, poi in campo ha commesso degli errori ma il tecnico ha scelto in totale libertà. Diciamo che da parte dell'Inter poteva esserci più rispetto, avrebbero potuto evitare di mettere in difficoltà il giocatore. Una volta che depositi il contratto a gennaio, che bisogno c'è di comunicarlo prima dell'ultima giornata?".

Lotito ha toccato anche l'argomento stadio: "Lo farò prima di quello della Roma. Ci tengo sempre a ricordare quando sono arrivato la situazione era gravissima, ora invece il futuro è roseo. Sono felice di aver riportato 70mila persone allo stadio, significa che la Lazio ha finalmente recuperato la sua gente. Spero che questa società sia ricordata in maniera positiva visto che è stato vinto anche qualche trofeo".