L'attaccante polacco ha chiesto la cessione, il suo procuratore ha spiegato: "Ha bisogno di altri stimoli e di cambiare ambiente". Si parla di uno scambio con Cavani.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Robert Lewandowski è destinato a lasciare il Bayern Monaco. Troppe tensioni, troppe polemiche, troppi pochi stimoli. Lewa non si diverte più. Quest'anno ha vinto ancora una volta la Bundesliga con cinque giornate d'anticipo, è diventato capocannoniere segnando quasi il doppio dei gol del secondo miglior marcatore del campionato ed è stato accusato di non segnare quando conta davvero.

Zero gol ai quarti di Champions League contro il Siviglia, zero gol anche in semifinale con il Real Madrid (partite nelle quali ha fallito alcune occasioni clamorose). Lo hanno attaccato diverse leggende del calcio tedesco, monumenti sacri del Bayern Monaco: gente come Paul Breitner e Sepp Maier. E poi ci sono quei litigi all'interno dello spogliatoio.

Nei mesi scorsi Lewandowski ha avuto un duro confronto pubblico con Hummels. Il difensore lo ha accusato di scarso impegno durante un allenamento. Ci è mancato poco che i due venissero alle mani. Già al termine della scorsa stagione il polacco era rimasto deluso perché i compagni non lo avevano aiutato a vincere la classifica cannonieri. E poi, quando sul finire di questa stagione era ancora in corsa per la Scarpa d'Oro, il litigio con Heynckes che lo aveva tolto dal campo. Troppe tensioni, poche motivazioni. Il calciomercato del Bayern può aprirsi con la sua cessione.

Calciomercato Bayern Monaco, Lewandowski chiede la cessione

Una vera e propria trattativa di calciomercato non c'è ancora, ma Lewandowski ha chiesto ufficialmente di essere ceduto. Non vuole più stare in Baviera (ci gioca da 4 anni), non vuole più stare in Germania (ci gioca da 8). A confermarlo il suo procuratore, Pini Zahavi:

Per ritrovare gli stimoli giusti vuole cambiare aria. Lo abbiamo detto a chi di dovere. Chi è al vertice del Bayern sicuramente può capirlo, dato che ha avuto una grande carriera

Il riferimento è a Hoeness e Rummenigge, che poche settimane fa avevano dichiarato Lewandowski incedibile. Ora però per convincerli a lasciarlo andare, Zahavi starebbe cercando anche il sostituto ideale del polacco. L'idea è quella di mettere in piedi una trattativa di calciomercato con il PSG per Edinson Cavani. Lo scambio renderebbe felici tutti. Specie Lewa, che ormai è destinato a lasciare il Bayern.