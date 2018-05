Backdoor Podcast: Tommaso Marino, il basket di cuore e Slums Dunk

Ai nostri microfoni abbiamo Tommaso Marino, giocatore della Blu Basket Treviglio, che ci ha raccontato la sua carriera sin dai tempi di Siena alle giovanili, per poi partire alla volta di Trapani e iniziare la carriera da professionista con diverse maglie tra cui Teramo in serie A1, sino a quella della sua ormai seconda casa Treviglio. Oltre alle vicende sul campo ci ha parlato, a cuore aperto, del suo progetto benefico che conduce ormai da anni con Bruno Cerella.

Il basket è arrivato al momento culmine dei campionato nazionali e anche l' NBA è pronta a giocare la ormai solita finale, quasi annunciata. Backdoor Podcast invece continua e continuerà a portarvi in giro per il mondo della pallacanestro raccontando le storie dei protagonisti attraverso le loro parole e le loro curiosità. Questa settimana abbiamo parlato ovviamente di basket giocato, ma abbiamo voluto anche farci raccontare un progetto benefico che ormai è di assoluto rilievo nel mondo della palla a spicchi.

