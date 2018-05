Il centrocampista ceco attacca il club friulano.

5 ore fa

Una stagione tormentata e da dimenticare in fretta. L'Udinese ha ottenuto la permanenza in Serie A all'ultima giornata, non proprio l'epilogo che si aspettava la dirigenza bianconera. Che per evitare un dramma sportivo ha esonerato Massimo Oddo e chiamato Igor Tudor, riuscito in extremis a fare quei punti necessari per evitare la retrocessione in B.

L'avventura del croato sembra però già terminata, al suo posto è in arrivo Cesare Prandelli. Tra i giocatori che avrà a disposizione l'ex ct della Nazionale italiana potrebbe non esserci Jakub Jankto, che ai microfoni di Ceska Televize ha rivolto pesanti accuse ai friulani:

Abbiamo trascorso le ultime settimane nel peggiore albergo di Udine, dove i bagni erano sporchi e ci hanno trattato da schiavi. Non potevamo neanche vedere i nostri famigliari, qualcuno non riusciva a dormire ed è stato costretto a prendere dei sonniferi. Io sono in Italia ormai da quattro anni e mi trovo bene qui, ma ora vorrei andare via e provare un'altra esperienza, magari in Liga o in Premier League. Mi spiace per come sia andata la stagione, eravamo partiti bene e poi ci siamo fermati incassando 11 sconfitte consecutive