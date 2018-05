Real Madrid, nel museo non c'è spazio per l'ultima Champions League

Nella bacheca dei Blancos non c'è spazio per la Decimotercera.

Ci sono club che sognano di vincere la prima Champions League della loro storia e chi ne ha vinte così tante da non saper più dove metterle. Non è un'esagerazione, il secondo caso riguarda il Real Madrid che a Kiev ha battuto 3-1 il Liverpool e ha conquistato la 13esima Champions League/Coppa dei Campioni della sua storia, la terza consecutiva e la quarta negli ultimi cinque anni.

Un filotto straordinario iniziato nel 2014 quando è stato sfatato il tabù della Decima con Carlo Ancelotti alla guida dei Blancos. Dopo la parentesi del Barcellona che ha trionfato nel 2015 battendo a Berlino la Juventus, le merengues hanno vinto a Milano contro l'Atletico Madrid, a Cardiff contro la Juventus e appunto a Kiev contro il Liverpool.

La bacheca del Real si è così arricchita senza soluzione di continuità, a tal punto che non si sa dove mettere l'ultima coppa. No, non è uno scherzo. Nel settore del museo dove riposano le coppe dalle grandi orecchie non c'è posto per la Decimotercera, il club dovrà così fare delle modifiche e creare uno spazio aggiuntivo per l'ultima arrivata. Che nel frattempo è stata posizionata in una vetrinetta a parte, lontano dalle sue "sorelle".