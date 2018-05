Torniamo in casa Real Madrid con alcune voci di calciomercato che circolano attorno alla squadra allenata da Zinedine Zidane: in particolare i Blancos starebbero seguendo Giménez dell'Atletico Madrido, Alisson della Roma, Mariano del Lione e Odriozola della Real Sociedad. Un rinforzo per reparto.

Ed è proprio il volto di Griezmann a campeggiare sulla prima pagina del Mundo Deportivo, che dedica un articolo ai motivi per i quali l'acquisto del Piccolo Diavolo sarebbe un grande colpo per il Barcellona.

Si parla di Nazionale anche in Francia, sulla prima pagina dell'Equipe. La squadra allenata da Didier Deschamps ha sconfitto per 2-0 l'Irlanda grazie alle reti messe a segno da Olivier Giroud e Fekir nel primo tempo.

La nuova era della Nazionale italiana di calcio si apre con una vittoria. Non particolarmente brillante forse, ma pur sempre una vittoria: la selezione azzurra ha infatti battuto ieri sera in amichevole l'Arabia Saudita.

