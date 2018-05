In casa Napoli è finita l'era di Maurizio Sarri ed è iniziata quella di Carlo Ancelotti. Del nuovo tecnico dei campani ha parlato al Corriere dello Sport una delle stelle della squadra, Lorenzo Insigne, che s'è detto felicissimo per l'arrivo dell'ex tecnico del Real Madrid:

Sono davvero felice che sia arrivato Carlo Ancelotti, vederlo sulla panchina del Napoli fa uno strano effetto. Ora per il Napoli inizia un nuovo ciclo, lui è un vincente e saprà darci gli stimoli giusti. Poi in campo toccherà a noi far vedere le nostre qualità. Il mister mi ha già telefonato così come ha fatto con i miei compagni, mi ha fatto piacere la sua telefonata. Mi ha detto di stare sereno e che insieme faremo grandi cose.

Inevitabile spendere qualche parola per Maurizio Sarri:

Infine sulle voci di calciomercato che riguardano i suoi compagni:

Koulibaly non è richiesto solo dal Chelsea, io ovviamente spero che resti. Se qualcuno decidesse di andare via, Ancelotti saprà come rimpiazzarlo. Hamsik? Se lasciasse Napoli sarebbe una brutta notizia, ormai è un napoletano acquisito. Ancelotti ha chiamato anche lui, ma non so cosa si siano detti