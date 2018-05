A 8 mesi dall'infortunio il capitano e numero uno dei tedeschi ha giocato contro l'Under 20 destando buone sensazioni. Low lo porterà con sé in Russia per fare il titolare.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Una lunga, lunghissima attesa, quasi fosse un parto. Dopo 8 mesi e mezzo Manuel Neuer torna in campo. Si trattava solo di un'amichevole, certo, ma a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali (il 4 giugno vanno consegnate le rose definitive) la notizia è particolarmente importante. Non giocava da metà settembre (la partita fra il suo Bayern Monaco e il Mainz), ieri però ha sfidato l'Under 20 della nazionale tedesca.

Nel ritiro di Appiano tutti gli occhi sono su Neuer. Lui è il grande punto interrogativo della squadra di Low: ce la farà a recuperare? Dopo i tanti mesi di infortunio (si è rotto tre volte il metatarso, l'ultimo recupero è stato precauzionalmente molto lungo) cominciavano a sorgere dei dubbi. Manuel però c'è, e sta bene.

Il capitano della nazionale tedesca probabilmente riuscirà a partecipare ai Mondiali. Nei giorni scorso avevano preoccupato le dichiarazioni del commissario tecnico Joachim Low che aveva detto che Neuer sarebbe partito per la Russia solo se in grado di giocare già la partita d'esordio contro il Messico (17 giugno). Il tempo stringeva.

Ieri però la nazionale tedesca ha sfidato in amichevole l'Under 20. Non contava il risultato (gara vinta per 7-1), non contavano i marcatori (spicca Sané con una doppietta), contava solo Neuer. La gara si è disputata su due tempi da trenta minuti l'uno, e il portiere del Bayern Monaco ha giocato la ripresa. Ha calciato la palla senza problemi e quando ce n'era bisogno ha anche parato con la sua solita classe.

Getty Manuel Neuer con la Coppa del Mondo nel 2014

Già domani Neuer tornerà in campo. In vista dei Mondiali infatti Low ha intenzione di sperimentare il più possibile per togliersi qualsiasi dubbio. Altra sfida all'Under 20 domani, poi sabato amichevole a Leverkusen contro l'Austria. Pure in quell'occasione Neuer dovrebbe giocare e, stando alle indiscrezioni, lo farà dall'inizio. L'attesa è stata lunga 8 mesi e mezzo, quasi come un parto. Alla fine però Neuer dovrebbe farcela.