Il difensore spagnolo è atteso in Italia: giovedì sosterrà le visite mediche.

un'ora fa

La Roma è in assoluto tra le squadre più attive sul calciomercato. Dopo aver perfezionato l'acquisto del 21enne croato Ante Coric, preso per 6 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, il ds giallorosso Monchi ha chiuso un altro affare: dal Porto è in arrivo il 30enne difensore spagnolo Ivan Marcano.

Come riporta Sky Sport, il giocatore ha accettato l'offerta della Roma e nelle prossime ore arriverà in Italia per sostenere le visite mediche, in programma nella giornata di giovedì. Classe 1987, Marcano arriva a costo zero visto che il suo contratto con il club lusitano era in scadenza il 30 giugno 2018.

A Roma firmerà un contratto fino al 2021 a 2 milioni di euro a stagione. Approda nella Capitale dopo aver collezionato 46 presenze e ben 7 gol nell'ultima annata con il Porto.