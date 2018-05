Il portiere del Torino può liberarsi a zero tramite una clausola, gli altri nomi sono Rui Patricio, Leno e Areola. Deciderà Ancelotti, ma Giuntoli ha fretta di chiudere.

Lavori in corso a Napoli. Dopo l’ufficialità di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore, ora si pensa al calciomercato. C’è una priorità: il portiere. Con l’addio di Pepe Reina, di fatto, la porta è rimasta sguarnita. Serve un titolare, forte, di esperienza. Il ds Giuntoli sonda 4 piste: Rui Patricio, Leno, Sirigu e Areola. Tutti ottimi estremi difensori, ma la scelta sarà di Carletto.

C’è fretta, il casting non durerà molto. Ad oggi il favorito è il portiere dello Sporting Lisbona. La trattativa va avanti da qualche mese, ora si discute sulla cifra. Troppi i 15 milioni chiesti dai portoghesi, De Laurentiis vuole lo sconto.

Poi in seconda battuta ci sono Leno, Sirigu e la new entry Areola. Il primo obiettivo del calciomercato del Napoli è chiaro, il ds azzurro ha il bisogno di chiudere in fretta per regalare a Carletto il nuovo portiere. In una settimana il nodo verrà sciolto.

Calciomercato Napoli, Reina ha detto addio: ecco i sostituti

Calciomercato Napoli, priorità al portiere: c’è anche Sirigu

Entra nel vivo il calciomercato del Napoli dopo la scelta di prendere Ancelotti. Addio Reina a parametro zero, ora via al primo acquisto della nuova stagione. Rui Patricio dello Sporting Lisbona piace, e tanto, a Giuntoli. Trent’anni, viene valutato 15 milioni di euro. Troppi, secondo De Laurentiis, che sarebbe intenzionato a chiudere intorno ai 12. Il patron non è comunque convinto, preferirebbe un portiere più giovane. Ancelotti però chiede un estremo difensore esperto, con tante partite alle spalle.

Secondo la Gazzetta dello Sport, col passare delle ore cresce l’ipotesi Salvatore Sirigu. I due hanno già lavorato insieme al PSG. Trentuno anni, scadenza del contratto con il Torino nel 2019. Ma occhio alla clausola: può liberarsi anche a zero visto che il Torino non è riuscito a centrare l’Europa League. I granata alzano il muro, vogliono tenersi un portiere tornato a grandi livelli. Sceglierà l’ex Palermo quale sarà il suo futuro: il progetto Napoli lo affascina molto.

Calciomercato Napoli, Ancelotti con Sirigu al PSG nel 2012

Altre piste estere

Sulla lista di calciomercato di Giuntoli, per completare il quartetto, compaiono Bernd Leno, del Bayer Leverkusen e Alphonse Areola, del PSG. Il primo è un nome che torna, già nella passata stagione era stato sondato il terreno con i tedeschi. Il prezzo è molto alto: 20 milioni. Tanti, troppi. Sul francese invece potrebbe avere un ruolo decisivo Gigi Buffon. L’ex Juventus giocherà sotto la Tour Eiffel, quasi sicuramente da titolare. E così Areola diventerebbe il secondo. In pratica una sorta di bocciatura dopo le 43 presenze totali appena collezionate quest'anno.