Il portiere dei rossoneri ha rifiutato la destinazione inglese, il suo procuratore continuerà a spingere per l'addio al Milan.

56 condivisioni

51 minuti fa

Non sa ancora cosa gli riserva il futuro, Gigio Donnarumma. Il suo procuratore Mino Raiola dichiara con ironia che resterà a vita al Milan, ma la realtà è ben diversa. Il club rossonero ha acquistato Pepe Reina e ha intenzione di affidargli i guanti del titolare, il portiere classe '99 è quindi in attesa di un'offerta che soddisfi lui e la società.

Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si legge che il classe '99 abbia rifiutato il Liverpool, desideroso di mettere tra i pali un estremo difensore affidabile dopo i disastri di Karius in finale di Champions League. I Reds avrebbero offerto tra i 60 e i 70 milioni di euro ma il giocatore avrebbe fermato tutto sul nascere perché non gradirebbe l'approdo in Premier League.

Una scelta, questa, che avrebbe fatto indispettire e non poco l'agente. Di certto Raiola continuerà a spingere per l'addio al Milan, come del resto fa da più di un anno. In questo situazione di impasse, trapela anche l'irritazione del tecnico Rino Gattuso che vuole capire su chi poter contare per il Milan del futuro.