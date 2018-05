Smaltita la delusione per la finale di Champions League persa, i Reds ufficializzano il primo acquisto di una campagna estiva che vedrà molti nuovi arrivi ad Anfield.

39 minuti fa di Simone Cola

La parola d'ordine, in casa Liverpool, è ripartire. La fantastica cavalcata in Champions League di questa stagione, culminata con la sconfitta contro i giganti del Real Madrid, nei pensieri del manager Jurgen Klopp non deve rappresentare che l'inizio di una crescita che porti i Reds tra le migliori squadre al mondo.

Ecco perché il club, che condivide il punto di vista del suo tecnico, agirà con forza nel prossimo calciomercato: per assicurare che quanto di buono costruito fino a qui porti a qualcosa di ancora più grande in futuro, per non arrestare una crescita che è stata evidente e che ha portato la squadra nuovamente tra le migliori sia a livello nazionale che continentale.

Il Liverpool apre il suo calciomercato 2018/2019 con il botto, ufficializzando l'acquisto del centrocampista brasiliano Fabinho dal Monaco: pagato un totale di 50 milioni di euro, il nuovo arrivo è solo il primo di una serie di colpi che gli esperti si aspettano dai Reds in estate. Un acquisto importante, il chiaro segnale che la notte di Kiev è già alle spalle e che a Anfield e dintorni si guarda già al futuro.

"He has ability and mentality to play at the highest level in a number of positions. He can play ‘6’, ‘8’ and ‘2’. This is cool." 👍



The boss on why he's so excited about Fabinho signing: https://t.co/6AUt4XUyjg pic.twitter.com/hX49UVnLKk — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2018

Calciomercato, chi è Fabinho, primo colpo del Liverpool 2018/2019

Cresciuto in patria tra Paulinia e Fluminense, Fabinho (all'anagrafe Fabio Henrique Tavares) ha 24 anni ed è in Europa da quando ne aveva appena 18. Dopo aver firmato con i portoghesi del Rio Ave viene immediatamente girato in prestito al Real Madrid, che lo parcheggia nel Castilla, la sua squadra riserve: è una grande occasione, forse troppo grande per un ragazzo che ha appena lasciato il Brasile e che deve ancora formarsi.

Nonostante nel Castilla diventi presto un punto fermo, nonostante l'esordio in prima squadra datato 8 maggio 2013 (vittoria 6-2 del Real sul Malaga) al termine della stagione Fabinho non viene riscattato e, tornato alla base, viene nuovamente ceduto in prestito al Monaco. Dietro queste operazioni c'è la mano evidente del suo manager, il famoso Jorge Mendes, che crede nelle potenzialità di un centrocampista universale, capace di fare tutto e bene.

In Francia Fabinho esploderà definitivamente: arrivano un titolo di Ligue 1, 31 gol in 233 partite, arriva persino la chiamata del ct della Nazionale Dunga, che nel biennio 2015/2016 gli concede l'onore di indossare per 4 volte la maglia del Brasile, evento che poi non verrà ripetuto con il nuovo corso di Tite anche per l'enorme concorrenza nel ruolo.

'I'm joining a giant of a team.' 💪🔴



Full video interview only available on @LFCTV GO: https://t.co/BxfzKkm3b4



Join @LFCTV GO free for a month. pic.twitter.com/Qhjt7g5mIq — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2018

Klopp si è dichiarato entusiasta del nuovo acquisto, che nello scacchiere tattico dei Reds andrà a colmare il vuoto lasciato da Emre Can. Del nuovo arrivo, il manager tedesco apprezza soprattutto la duttilità tattica e la completezza, che permetterà al Liverpool di cambiare volto a gara in corsa. Dal canto suo Fabinho, che era stato accostato anche a Paris Saint-Germain e Manchester City, si è detto emozionato dal trasferimento e pronto per la sfida che lo attende.

Questo è qualcosa che ho sempre voluto, questo club è tra i giganti. Una squadra così mi vuole al suo servizio? Non c'è stato neanche da pensarci sopra. Cercherò di entrare nella storia di questo club, e a livello personale spero che mi aiuterà a vincere dei trofei. Cercherò di crescere, di imparare, di migliorare me stesso per riuscire a scrivere la storia qui.

Fabinho è soltanto il primo di una serie di rinforzi che nel prossimo calciomercato dovrebbero cambiare in parte il volto del Liverpool, deciso più che mai a rinnovarsi per tentare di ripetere - e magari migliorare - la fantastica stagione appena conclusa: in porta il sogno è Alisson dalla Roma, a centrocampo sembrano vicini anche Keita del Lipsia e Fekir del Lione, in attacco si continua a parlare di Pulisic del Borussia Dortmund.