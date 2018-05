"Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e' diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre[...]." Leggi il saluto di #Badelj alla Fiorentina -> https://t.co/kHj6WpaTJO pic.twitter.com/bcOjbJ4v1Q

Tra le squadre interessate al giocatore c'è sicuramente il Milan che già un anno fa provò a portarlo in rossonero prima di perfezionare l'acquisto di Lucas Biglia. A distanza di un anno Badelj è acquistabile a parametro zero ed è quindi ancora più appetibile.

"Non ci sono sempre scelte facili nella vita", ha esordito il centrocampista che a Firenze dice di aver trovato "serenità, equilibrio e felicità". Ma ora il 29enne di Zagabria vuole mettersi alla prova perché "la vita di un calciatore non è lunghissima" e lui non è pronto a sposare a vita la Fiorentina.

