Al PalaSind di Bassano del Grappa, contro l'Acqua&Sapone, decisiva la doppietta di Victor Mello e le reti di Tobe, Rafinha e il top scorer Borja Blanco. Mercoledì gara-2.

1 condivisione

7 ore fa di Francesco Puma

Battere l'Acqua&Sapone non è mai facile, farlo senza il giocatore più rappresentativo (Honorio) dà ancora più importanza alla vittoria. È vero, siamo solo all'inizio, ma la serie scudetto di calcio a 5 ha già preso una piega, ed è tutta in favore della Luparense, reduce da un 5-3 al PalaSind di Bassano del Grappa che ha permesso ai Lupi di indirizzarla in proprio favore.

I campioni d'Italia in carica sono passati in vantaggio con Tobe, hanno saputo soffrire nel momento più duro dell'incontro (quando l'Acqua&Sapone aveva ribaltato il risultato con un'autorete e un gol dell'ex Coco), trovando nel finale del primo tempo una rete che si è poi rivelata fondamentale. Nella ripresa, è venuta fuori tutta l'esperienza della Luparense, che ha punito con Victor Mello, Rafinha e Borja Blanco, capocannoniere dei playoff di calcio a 5 con sette reti.

31 Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Facebook Twitter Pinterest Luparense-Acqua&Sapone gara-1

Chiudi 1 di 31

E adesso per i Lupi l'occasione è ghiotta: mercoledì (ore 20.45, diretta su Fox Sports), la possibilità di portarsi sul 2-0 e andarsi a giocare lo scudetto al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, dove l'Acqua&Sapone sarebbe costretta a vincere per evitare che la serie si chiuda in sole tre gare. Il cammino verso il tricolore è ancora lungo, ma il margine di errore si è già ridotto al minimo.

Calcio a 5, lo scudetto si assegna su Fox Sports

Mercoledì 30 maggio, ore 20.45

Luparense-Acqua&Sapone

Lunedì 4 e mercoledì 6 giugno

Gara-3 ed eventuale gara-4 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara

Lunedì 11 giugno

In caso di gara-5, si torna al PalaSind di Bassano del Grappa per la "bellissima"