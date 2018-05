Stasera la nuova Italia di Roberto Mancini esordirà affrontando l'Arabia Saudita in amichevole, ma intanto si continua a parlare dell'Italia che è stata, quella che ha mancato l'accesso ai Mondiali di Russia 2018. Nasce tutto dalle parole dell'ex ct Giampiero Ventura: "Dopo la partita con la Macedonia ho dato le dimissioni ma non sono state accettate", ha svelato il tecnico.

Oggi è arrivata la replica dell'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ai microfoni di Radio Sportiva:

Ventura dice il falso, non ha mai dato le dimissioni. In occasione della gara con la Macedonia io non ero presente, ma lui con me ha parlato solo di soldi ed è stato sempre accontentato. Solo io mi sono dimesso prendendomi tutte le responsabilità di una situazione negativa. Ricordo che ho lasciato la Federazione in ottima salute