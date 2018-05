Una partita che ancora oggi fa discutere. Si parla di Inter-Juventus, match valido per la 35esima giornata di Serie A che lo scorso 28 aprile ha visto i bianconeri vincere 3-2 in rimonta a San Siro. Proprio di questa partita, e in particolare del discusso arbitraggio di Daniele Orsato, ha parlato il designatore arbitrale per la Serie A Nicola Rizzoli:

Voglio fare chiarezza per far capire a tutti quando il VAR può intervenire. Il VAR non va considerato fuori dai giochi dopo che l'arbitro prende una decisione. Se siamo in presenze di un'azione di gioco in cui è stata messa a repentaglio l'incolumità di un giocatore, il VAR può intervenire (riferimento all'espulsione di Vecino per fallo su Mandzukic, ndr). Poi è normale che tutti possano sbagliare. Si può dire che Orsato non abbia diretto la partita come ci aspettavamo da uno con le sue qualità, ma dove si commettono errori si può migliorare. In ogni caso Orsato resta uno dei migliori arbitri in Italia e in Europa. Non è stato punito nelle giornate successive, aveva degli impegni programmati da tempo: prima una designazione all’estero e poi la comunione dei suoi figli