I titoli dei quotidiani sportivi italiani si concentrano sul calciomercato e sulla Nazionale, mentre in Spagna tiene banco il caso Cristiano Ronaldo.

27 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

La nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi di oggi è ricchissima di temi, in particolare riguardanti il calcio europeo e primo fra tutti il calciomercato: le società italiane infatti stanno iniziando a muoversi per rinforzare le rose in vista della prossima stagione.

Ma questa sera parte anche il nuovo corso della Nazionale italiana guidata dal neo commissario tecnico Roberto Mancini. Alle 20:45 gli Azzurri scenderanno in campo per disputare un'amichevole contro l'Arabia Saudita.

All'estero invece il tema dominante è sempre lo stesso, i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ieri il portoghese ha festeggiato con il Real Madrid la vittoria della Champions League ma non ha dato indizi su una sua eventuale partenza.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Tutto Inter e Chiesa"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra le richieste di calciomercato di Luciano Spalletti, la telenovela sul futuro di Cristiano Ronaldo e la festa di Chris Froome che ieri ha vinto ufficialmente il Giro d'Italia.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "L'Inter alza il muro"

Troviamo il calciomercato dell'Inter anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, secondo cui il club nerazzurro sta resistendo agli assalti delle squadre di Manchester per Milan Skriniar. Spazio anche alla Nazionale.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Reazione a catena"

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani si chiude come sempre con Tuttosport che apre sul calciomercato e in particolare sull'effetto domino che l'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo da Madrid potrebbe causare.

L'Equipe: "Immense"

La prima pagina dell'Equipe è una vera e propria celebrazione del Real Madrid, che ieri ha festeggiato nella capitale spagnola insieme ai suoi tifosi il trionfo di Kiev che ha portato ai Blancos la loro tredicesima Champions League.

As: "¡Cristiano quédate!"

Incominciamo il giro in Spagna della nostra rassegna stampa con la prima pagina del quotidiano madrileno As, che mette in prima pagina i festeggiamenti del Real Madrid per la vittoria della Champions League e la voglia dei compagni di vedere ancora Ronaldo con la maglia dei Blancos.

Sport: "Chantaje de Cristiano"

Anche sul giornale sportivo catalano Sport troviamo Cristiano Ronaldo, anche se in questo caso vengono evidenziati i dubbi del portoghese sul rimanere al Real Madrid. CR7 ha detto che farà un annuncio entro 7 giorni.

Mundo Deportivo: "Las claves de la crisis"

È ancora Cristiano Ronaldo a dominare la prima pagina di un quotidiano spagnolo, stavolta il Mundo Deportivo. Che però in taglio alto spiega come l'anno prossimo sarà il Barcellona a provare a vincere la Champions League.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "¡Cristiano quédate!"

Anche Marca dedica la sua prima pagina al Real Madrid: la squadra allenata da Zidane ieri ha sfilato per le strade della capitale spagnola con un pullman scoperto per festeggiare la Champions con i suoi tifosi.

A Bola: "Fica Ronaldo"

Chiudiamo il giro delle prime pagine col portoghese la Bola che si concentra anch'esso sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Real Madrid ieri ha pensato soltanto a festeggiare e non ha rilasciato dichiarazioni.