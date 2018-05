Salgono Reims e Nimes, retrocedono Troyes e Metz. Il Tolosa si salva nello spareggio. Come al solito, riflettori puntati sul PSG.

Antonio Gargano

Si riparte dal dominio del PSG, che si presenta ai nastri di partenza sotto la nuova guida di Thomas Tuchel. Si riparte anche dalle ambizioni europee delle altre big del campionato, ma anche dalle ambizioni delle due neopromosse. Il quadro della Ligue 1 per la stagione 2018/2019 è ufficialmente al completo.

L'ultimo posto utile va al Tolosa, che ha chiuso al terzultimo posto e ha vinto lo spareggio contro l'Ajaccio, vincitore dei playoff di Ligue 2. Il club della Corsica ha giocato l'andata a Montpellier, a porte chiuse, per via delle sanzioni dopo gli scontri nel match contro il Le Havre. Si salva la squadra di Debève, che vince 3-0 in trasferta e 1-0 in casa.

Le promozioni in Ligue 1, quindi, sono solo due. Il primo posto in seconda divisione è del Reims, che domina per larghi tratti della stagione e torna in massima serie dopo la retrocessione del 2016. Il secondo posto, invece, è del sorprendente Nimes, che mancava in Ligue 1 dal 1993. All'epoca, il campionato francese si chiamava ancora Division 1.

Ligue 1 2018/2019, le squadre partecipanti

L'Ajaccio è la squadra che più si è avvicinata alla promozione. Il KO nello spareggio con il Tolosa, però, lo costringe ad un'altra stagione in Ligue 2. Qui troverà le due retrocesse dalla massima serie: la prima a scendere di categoria è il Metz, ultimo classificato con 26 punti. Subito dopo, nonostante una timida lotta tra aprile e maggio, è la volta del Troyes, che chiude a 33 punti e non conquista la salvezza da neopromossa.

I riflettori, però, saranno nuovamente puntati sul PSG, che ha detto addio ad Emery per accogliere Tuchel. Sta a Monaco, Lione e Marsiglia, adesso, tentare l'assalto al titolo, che è rimasto al Parc des Princes per 5 volte nelle ultime 6 stagioni. Ecco le squadre che parteciperanno alla Ligue 1 2018/2019:

