L'attaccante del Nizza dovrebbe partire dal primo minuto nel tridente offensivo con Insigne e Politano ai suoi lati. In porta c'è Donnarumma, a centrocampo Cristante e Jorginho.

2 ore fa di Daniele Minuti

La nuova avventura della Nazionale italiana parte questa sera, all'AFG Arena di San Gallo in Svizzera. Gli Azzurri infatti scenderanno in campo per la prima volta dall'arrivo ufficiale in panchina di Roberto Mancini.

Il neo commissario tecnico oggi farà il suo esordio come allenatore dell'Italia e cercherà di dare il via al processo di ricostruzione di una squadra che si sta ancora idealmente leccando le ferite dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 per mano della Svezia.

Uno dei punti più interessanti di questa sera è quello delle probabili formazioni per capire le prime scelte di Mancini: l'ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo sembra voler ripartire dal 4-3-3 con Mario Balotelli titolare dopo 4 anni di assenza in Azzurro.

Italia-Arabia Saudita, le probabili formazioni: Balotelli dal 1'

Ovviamente questa sarà una settimana di esperimenti in cui l'Italia giocherà tre amichevoli in otto giorni, motivo per cui ci saranno molti cambi nelle probabili formazioni per questi impegni. Ma quella dell'esordio dovrebbe vedere proprio l'attaccante del Nizza titolare nel tridente offensivo affiancato da Insigne e Politano.

Jorginho e Cristante sono sicuri del posto a centrocampo, ballottaggio tutto giallorosso fra Florenzi e Pellegrini per completare il reparto con il secondo favorito. Zappacosta e il rientrante Criscito saranno i terzini mentre la coppia dei difensori sarà quella milanista composta da Romagnoli e dal neo capitano Bonucci. In porta guanti a Donnarumma. Ecco dunque le probabili formazioni di Italia-Arabia Saudita, in programma questa sera alle 20:45.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Politano, Balotelli, Insigne.

Arabia Saudita (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri.