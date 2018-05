L'ormai ex giocatore del Barcellona ha incontrato Yoichi Takahashi, autore del manga Captain Tsubasa, che lo ha ritratto con la nuova e con la vecchia maglia.

28 mag 2018 di Daniele Minuti

Leggenda incontra leggenda. Andrés Iniesta è arrivato ufficialmente in Giappone da poco tempo dopo aver firmato il suo nuovo contratto con il Vissel Kobe ma ha già conquistato anche la terra nipponica.

All'ormai ex giocatore del Barcellona infatti sono bastati un paio di giorni per essere trattato come la stella mondiale che è: lo spagnolo infatti sta girando il paese e in particolare Tokyo insieme agli emissari dello sponsor del suo nuovo club, Rakuten.

Iniesta ha visitato il quartier generale della ricca azienda di commercio elettronico, è stato ospite nella partita di baseball fra gli Orix Buffaloes e le Tohoku Rakuten Golden Eagles. Ma la sorpresa più grande è arrivata dall'incontro con Yoichi Takahashi, gigante del fumetto giapponese autore di Captain Tsubasa, meglio conosciuto come Holly e Benji.

Iniesta, incontro con l'autore di Holly e Benji

Il mangaka, che spesso in questi anni ha celebrato i grandi giocatori con delle sue illustrazioni compreso lo stesso Iniesta dopo la vittoria del Mondiale per club del suo Barcellona, ha omaggiato il centrocampista con due disegni nello stile della sua celeberrima serie.

Il primo lo ritrae con la sua maglia storica, quella che a Barcellona ha indossato per ben 22 anni. Il secondo invece lo vede indossare la divisa del suo nuovo club, il Vissel Kobe, ed è accompagnata dalla didascalia "Benvenuto nella J-League".

Bienvenido a J-league ! pic.twitter.com/FtXtG12GUW — 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI (@0728takahashi) May 28, 2018

Due artisti che si incontrano in terra nipponica per dare il benvenuto in Giappone ad Iniesta, a cui sono bastati pochissimi giorni per dimostrare di essere molto più che un grandissimo calciatore ma una vera e propria celebrità.