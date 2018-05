Countdown cominciato in vista del rilascio dell'update, con EA Sports che rivela quale sarà il peso dell'aggiornamento.

5 ore fa di Massimiliano Rincione

Videogiocatori di tutto il globo, gioite: l'aggiornamento World Cup di FIFA 18 è pronto al rilascio. Nella giornata di martedì 29 maggio infatti EA Sports aprirà i download per il DLC più atteso dell'estate, che offrirà a tutti gli utenti la possibilità di giocare il Mondiale sulle proprie consolle. L'update, che non avrà alcun costo, peserà circa 5,6 GB: una dimensione in realtà abbastanza in linea con i canoni recenti, e che non andrà ad occupare poi tanto spazio negli hard disk delle vostre piattaforme.

Nel DLC Mondiali di FIFA 18 sarà possibile utilizzare tutte e 32 le selezioni impegnate nella rassegna russa, con i 12 stadi che ospiteranno la manifestazione che saranno provvisti di licenza. Anche i kit delle varie nazionali saranno quelli ufficiali, in virtù di un realismo che dovrebbe rendere questa modalità ancor più appetibile.

🇨🇷 and 🇵🇦 will represent Concacaf alongside 🇲🇽 at the #WorldCup. Check out their top 30 ratings 👉 https://t.co/osn9EmWMZ5 pic.twitter.com/nbG7bp28tV — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 24, 2018

Oltre a giocare il proprio Mondiale su consolle gli utenti potranno anche cimentarsi nella modalità Ultimate Team, con EA che ha già annunciato nei giorni scorsi tutte le varie carte disponibili. Overall importantissimi sia in Europa che in Sudamerica, con le suddette confederazioni calcistiche che già si candidano a diventare le più gettonate. Le modalità giocabili su FUT saranno i Draft e i tornei, sia singoli che online, a cui verranno aggiunte saltuariamente delle Sfide Creazioni Rosa a tempo che dovranno essere completate entro la scadenza dei termini.

4️⃣ new ICONS and current favourites are ready for the #WorldCup. The countdown to 🇷🇺 is on 👉 https://t.co/DwOdcmJAbJ #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/5KLfKy2VC8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 24, 2018

FIFA 18: nel DLC World Cup spazio anche per l'Italia

Nonostante la mancata qualificazione al Mondiale l'Italia potrà comunque prender parte al DLC dedicato in FIFA 18. Come annunciato da EA Sports infatti gli azzurri potranno essere inseriti come squadra giocabile nei tornei editati dagli utenti, al pari di Olanda, Stati Uniti e Cile. Gioia parziale dunque per tutti gli appassionati videoludici, che potranno volare virtualmente in Russia per cancellare con le proprie consolle la figuraccia patita nel doppio confronto contro la Svezia.