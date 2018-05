Stefan de Vrij parla già da giocatore dell'Inter. Una settimana fa giocava la sua ultima partita con la maglia della Lazio perdendo 3-2 proprio contro i nerazzurri, oggi il difensore parla dal ritiro della Nazionale olandese e pensa al futuro.

La delusione per il mancato accesso alla Champions League è già alle spalle, anche perché il classe '92 si è tolto la maglia biancoceleste e giocherà la massima competizione europea agli ordini di Spalletti.

Sì, ho firmato per l’Inter fino al 2023 - dichiara de Vrij all'Algemen Dagblad - e sono felice di poter crescere ancora. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura

Poi de Vrij ripensa a Lazio-Inter, match in cui ha commesso su Icardi il fallo da rigore che ha permesso ai nerazzurri di portarsi sul 2-2:

Chi mi conosce sa che ho fatto il massimo, ero concentrato e ci tenevo a raggiungere la Champions League. Forse qulcuno non ci crederà, ma io ho dato tutto per la Lazio. Ora sono contento di essere in Nazionale. La scorsa settimana ho staccato la spina dopo aver giocato in stagione più di cinquanta partite in stagione