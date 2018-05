Il barese torna a parlare della lite col tecnico ai tempi dell'Inter.

Lo abbiamo rivisto di recente nella partita d'addio al calcio di Andrea Pirlo. Il fisico non sembra più quello di un calciatore in attività, eppure lui non esclude un'ultima avventura nella sua carriera.

Antonio Cassano ormai è senza squadra da un anno dopo aver lasciato l'Hellas Verona ancor prima che iniziasse la stagione. Proprio il barese è tornato a parlare durante la trasmissione "I Signori del calcio" in onda su Sky Sport.

Tra i tanti argomenti affrontati, si è soffermato sul rapporto conflittuale che aveva con Andrea Stramaccioni ai tempi dell'Inter:

Stramaccioni lo considero la persona peggiore mai incontrata nel mondo del calcio. E di brutte persone ne ho incontrate tante, ma come lui... Non è stato onesto né leale, mi diceva una cosa in faccia e altre alle mie spalle. In vita non sono arrivato alle mani quasi con nessuno, ma con lui fu giusto arrivare alle mani. Non mi piaceva all'Inter e non mi piace neanche ora, non mi piacerà mai. Chi nasce quadrato non può morire tondo

Parole al miele invece per il compianto presidente della Sampdoria Riccardo Garrone: