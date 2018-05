De Laurentiis verserà allo Sporting Lisbona una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro, il giocatore dovrebbe firmare prima di partire con il Portogallo.

Un'assenza che pesa: Reina ha ormai lasciato la porta, ha fatto le valigie ed è partito per Milano, sponda rossonera. E ha fatto vibrare il calciomercato Napoli: chi al suo posto, da numero 1, nella squadra di Ancelotti? Il carisma e le qualità dello spagnolo non sono facili da sostituire, ma De Laurentiis sembra aver già individuato il ricambio perfetto. E la chiusura dell'affare sembra imminente.

Rui Patricio in Serie A, ci siamo: secondo quanto riportato da A Bola, la trattativa sarebbe ormai praticamente conclusa. Importo speso dal Napoli: tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il giocatore potrebbe firmare anche prima del Mondiale con il suo Portogallo e aggregarsi così alla Nazionale a cose già fatte: è uno dei pilastri della squadra di Fernando Santos, nel 2016 ha vinto l'Europeo da protagonista.

Bandiera dello Sporting Lisbona (dalle giovanili alla prima squadra, senza mai cambiare maglia), ora Rui Patricio avrebbe scelto di vivere una nuova avventura nel calcio italiano: arriva in Serie A all'età di 30 anni, nel pieno della sua carriera di portiere. Il primo colpo del calciomercato Napoli è servito: il buco nella rosa è stato colmato, adesso la dirigenza azzurra potrà concentrarsi sugli altri reparti.

Calciomercato Napoli, su Rui Patricio arriva la conferma dello Sporting

Ormai non ci sono dubbi: non è soltanto la stampa a dare l'affare per fatto. Anche dalla società, infatti, arrivano conferme importanti sulla trattativa: le parole del nuovo direttore generale dello Sporting Lisbona ai microfoni di RTP3 non lasciano spazio ad equivoci di alcun tipo.

Le trattative erano già in corso quando sono arrivato, ho visto i documenti. Il Napoli vuole Rui Patrício, ci sono negoziati in questa direzione.

Tutto fatto, o quasi. Dopo un mese di corteggiamento, l'affare sembra alle battute finali. Sicuramente la situazione allo Sporting Lisbona (tra obiettivi mancati e tifosi che si sono scagliati contro i giocatori) agevola le trattative in uscita, e in questo caso ci sarebbe anche lo zampino di Jorge Mendes. Che, tra l'altro, potrebbe essere un altro protagonista del calciomercato Napoli... Ancelotti si è seduto in panchina, a breve Rui Patricio dovrebbe sistemarsi tra i pali. La nuova squadra sta prendendo forma.