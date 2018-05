Nella prossima stagione l'allenatore nerazzurro punterà su 3-4-2-1 e 4-2-3-1: l'esterno della Fiorentina è il profilo ideale. Corsa a due per il centrocampista del Tottenham.

15 minuti fa di Luca Guerra

Per la stagione del ritorno in Champions League dopo sei stagioni di assenza, l'Inter sta lavorando con largo anticipo sui giocatori da consegnare a Luciano Spalletti: Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez sono affari già perfezionati, ma le tappe per disegnare una rosa completa e competitiva su più fronti sono ancora diverse. Le priorità ora rispondono a due profili: un esterno offensivo e una pedina di qualità a centrocampo.

Nella prossima stagione Spalletti è infatti intenzionato a lavorare su due moduli di riferimento, già alternati nella fase finale dell'annata conclusa con la vittoria dell'Olimpico di Roma contro la Lazio e la conquista del quarto posto in Serie A: il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Le basi sono i due centrocampisti nel cuore del gioco e il punto di riferimento in attacco, che risponderà al nome di Mauro Icardi, capitano che ha dato piena disponibilità a rimanere a Milano. Le pedine in entrata che nella scala di gerarchie del calciomercato Inter 2018/2019 corrispondono a due precisi profili: Federico Chiesa e Moussa Dembélé.

L'esterno offensivo della Fiorentina è sul taccuino del calciomercato Inter da diversi mesi: le 36 presenze, unite a 6 reti e ben 9 assist, con la maglia viola nella stagione 2017/2018 hanno fatto lievitare la quotazione del suo cartellino. La base per una trattativa è di almeno 50 milioni di euro, cifra giustificata anche dalla giovane età (21 anni da compiere nel prossimo ottobre) del figlio d'arte, che ha anche indossato per due volte la maglietta dell'Italia. Spalletti vorrebbe Chiesa in una posizione oggi ricoperta da Candreva, il cui futuro in nerazzurro è in bilico. Le alternative - a cifre più abbordabili - sono rappresentate da Politano del Sassuolo e Verdi del Bologna.

La conquista del quarto posto e della partecipazione alla prossima Champions League può modificare in meglio gli scenari del prossimo calciomercato Inter: la sola qualificazione alla fase a gironi vale già 15 milioni di euro, una cifra che può aumentare fino a toccare quota 40 milioni grazie a sponsor, market pool, premi per risultati stagionali e bonus per risultati storici, novità dell'edizione 2018/2019. Così i nerazzurri puntano a regalare a Spalletti anche una pedina di qualità a centrocampo, dove il riscatto di Rafinha sembra molto complicato e il rendimento di Borja Valero non ha soddisfatto allenatore e dirigenza: Moussa Dembélé del Tottenham è il profilo più seguito, ma sul belga classe 1987 c'è anche il Napoli.

Valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, centrocampista centrale dal mancino educato e dal fisico imponente, Dembélé oggi sta preparando i Mondiali di Russia, ai quali prenderà parte con il Belgio. Nell'ultima stagione ha giocato 28 partite in Premier League, 4 in FA Cup, 6 in Champions League e 2 in Coppa di Lega, senza mai segnare. Piace all'Inter, ma anche a Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli che ha già sondato la disponibilità del calciatore a tentare l'esperienza italiana, con la possibilità di prendere il posto in rosa di Marek Hamsik, tentato dalle offerte provenienti dalla Cina. La sensazione è quella di un duello in vista per portare il 31enne di Anversa in Serie A. Per un colpo da Champions.