Dopo aver ritrovato la Nazionale, Super Mario potrebbe rientrare nel nostro campionato: il suo contratto con il Nizza scadrà il 30 giugno.

3 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Nel giro di pochissime settimane Mario Balotelli potrebbe riabbracciare totalmente l'Italia. Il centravanti sotto contratto con il Nizza fino al 30 giugno 2018 tornerà stasera a vestire la maglia della Nazionale azzurra nell'amichevole in Svizzera contro l'Arabia Saudita dopo ben 4 anni di assenza.

Una convocazione più che meritata visti gli ottimi numeri fatti registrare in stagione con il club francese, che non solo gli hanno permesso di conquistare la fiducia di Roberto Mancini ma lo hanno anche messo al centro di tantissime voci di calciomercato.

Dal 1° luglio Balotelli sarà ufficialmente svincolato e libero di accordarsi con qualsiasi squadra interessata a lui. E dopo aver ritrovato la Nazionale italiana, Super Mario potrebbe tornare anche nel nostro campionato dove ha diversi estimatori.

Getty

Calciomercato, Balotelli verso il ritorno in A

Partiamo dalle big: una squadra che sicuramente si muoverà molto sul calciomercato è il Napoli. L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei partenopei lascia presagire una campagna acquisti ricca di movimenti in Campania e considerando che uno fra Mertens e Callejon potrebbe lasciare Castel Volturno, Balotelli (stimatissimo dal presidente De Laurentiis) sarebbe una grande occasione per rinforzare il reparto offensivo a costo zero.

Nei piani alti della classifica ci sarebbe anche la Roma. Un possibile approdo di Super Mario nella capitale potrebbe avvenire soprattutto per la grande stima nei suoi confronti di Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso solo qualche giorno fa ha rilasciato dichiarazioni al miele sul centravanti ex Inter e Milan, rivelando un interesse verso di lui anche ai tempi di Sassuolo. Più fredda la pista Lazio che sembra concentrata su altri obiettivi in avanti.

Se però Balotelli non finisse in una delle grandi squadre della Serie A, potrebbe cercare di rimettersi in gioco in una neopromossa: qualche giorno fa si è parlato di un tentativo del Parma appena tornato nella massima serie. Secondo la Gazzetta di Parma, Mino Raiola sarebbe già stato avvistato in città. In ultimo c'è l'opzione più "romantica", cioè quella di un ritorno nella sua città natale di Palermo. I rosanero in questi giorni si giocheranno il ritorno in Serie A nei playoff e in caso di promozione potrebbero provare il colpo a effetto sul calciomercato chiedendo la disponibilità a Super Mario.

Sia per i siciliani che per il Parma c'è il nodo ingaggio, ma se Balotelli avesse davvero voglia di accettare una nuova sfida potrebbe dire di sì. Che sia in alto o in "provincia", le possibilità di rivedere il centravanti della Nazionale in Serie A sono sempre più alte, ora c'è solo da attendere la sua decisione.