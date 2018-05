Adesso conta solo festeggiare la squadra, sono felice che Ronaldo abbia vinto 5 Champions come me. Si parla sempre tanto di lui ma poi non succede niente...

In ultimo non poteva mancare il commento del presidente Florentino Perez , che ormai da qualche anno deve fare i conti con qualche malumore di troppo da parte di Cristiano Ronaldo . Il massimo dirigente delle Merengues ha minimizzato.

Cristiano ama farsi desiderare, non c'è posto migliore per lui del Real Madrid. Ma se c'è qualcosa sotto deve chiarirla subito.

Sganciata la bomba, ora arrivano le prime reazioni: le clamorose dichiarazioni di Cristiano Ronaldo hanno turbato la grande festa in casa del Real Madrid per la vittoria della terza Champions League consecutiva.

