Commentare una prestazione del genere sarebbe stato difficile anche per il più navigato dei campioni, figurarsi per un giovane portiere come il tedesco. Che ora sarà a lungo ricordato come l'uomo che ha deciso la finale di Champions Real Madrid-Liverpool.

Sono molto triste per aver deluso la mia squadra. Se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei, purtroppo la vita di un portiere è così.

