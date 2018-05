Tutti i titoli dei giornali sportivi celebrano la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid che ha battuto 3-1 il Liverpool.

0 condivisioni

24 minuti fa di Daniele Minuti

Il Real Madrid ribadisce il suo dominio sul calcio europeo ancora una volta: la squadra allenata da Zidane ieri ha vinto la sua terza Champions League consecutiva battendo il Liverpool nella finale di Kiev.

La partita andata in scena ieri sera è stata ricchissima di colpi di scena e in un certo senso sportivamente drammatica dati gli infortuni a Salah e Carvajal, gli incredibili errori del portiere dei Reds Carius e il meraviglioso gol in rovesciata di Bale.

Come è ovvio che sia, le prime pagine dei giornali sportivi (in Italia e all’estero) della nostra rassegna stampa celebrano la pazzesca impresa del Real Madrid capace di portare a casa per la terza stagione di fila la Champions League, cosa mai riuscita a nessun club nel mondo.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Bale show, CR7 shock"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo un titolo che celebra il Real Madrid campione d’Europa: i Blancos hanno sconfitto il Liverpool in finale con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Bale e Benzema.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Real Wedding"

Anche il Corriere dello Sport dedica la sua apertura alla vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Zidane, con il francese che è diventato il primo tecnico a vincere per 3 anni consecutivi il trofeo.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Voglio la Juve"

La rassegna stampa dei giornali italiani termina con Tuttosport, che in apertura mette la foto di Paul Pogba. Stando a quanto raccolto dal quotidiano torinese, il giocatore del Manchester United vorrebbe tornare in bianconero.

L'Equipe: "La plus Bale"

Il giro delle prime pagine dei giornali esteri inizia con l’Equipe e anche in Francia viene esaltato il dominio del Real Madrid in Champions League: le Merengues hanno vinto la coppa per la quarta volta negli ultimi 5 anni.

As: "¡Decimotercera!"

I giornali spagnoli non possono che dedicare le loro prime pagine al Real Madrid e As esalta la squadra di Zidane che battendo ieri il Liverpool ha vinto la Champions League per la tredicesima volta nella sua storia.

Sport: "¡Bomba Cristiano!"

I quotidiani catalani trattano la vittoria del Real Madrid con un tono decisamente meno trionfalistico, concentrandosi specialmente sulle dichiarazioni post partita di Cristiano Ronaldo che sembrano anticipare un suo addio.

Mundo Deportivo: "Champions cantada"

Anche il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina al Real Madrid che ieri ha sconfitto il Liverpool grazie in particolare ai due gravissimi errori di Karius, il portiere dei Reds colpevole sul primo e sul terzo gol.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "¡Invec13les!"

Terminiamo la rassegna stampa dei quotidiani spagnoli con il madrileno Marca, che titola sull’estasi in casa Real Madrid dopo la vittoria della Champions League per la tredicesima volta nella sua storia.

A Bola: ""

Anche il giornale portoghese Bola celebra la vittoria del Real Madrid in Champions League e dà spazio alle parole di Cristiano Ronaldo dopo il fischio finale: CR7 ha fatto intendere che in estate potrebbe lasciare i Blancos.