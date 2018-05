Sarà strano non vederli ma il calcio è così. Se Gigi tornasse in Nazionale, gli ridarei volentieri la fascia.

Un mondo tutto nuovo quello che si sta aprendo in Nazionale per Bonucci che nel giro di un anno ha lasciato la Juventus e ora si trova a guidare il nuovo corso di un'Italia orfana di molti giocatori della vecchia guardia.

