Quella di ieri è stata una delle serate più difficili della carriera di Mohamed Salah che non ha soltanto perso la possibilità di giocarsi sul campo la vittoria della Champions League (e chissà anche del Pallone d'Oro) ma ha messo a rischio la sua presenza ai Mondiali.

L'infortunio arrivato nel primo tempo della finale contro il Real Madrid infatti sembrava aver tolto all'esterno del Liverpool la possibilità anche di andare in Russia fra poche settimane con la Nazionale egiziana. Ora però è arrivato un messaggio che tranquillizza i tifosi.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e