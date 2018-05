Parole che riaccendono la fiducia non soltanto dell'attaccante del Liverpool ma di una nazione intera che ripone in Salah molte delle speranze di fare bella figura ai Mondiali. Con l'ex giocatore della Roma che dopo ieri avrà ancor più voglia di rivalsa.

La conferma arriva direttamente dalla Federcalcio egiziana che in nottata ha rilasciato un comunicato sulle condizioni della loro stella, spiegando di aver già contattato lo staff medico dei Reds per avere informazioni su Salah.

