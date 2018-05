Sulla popolare piattaforma Change.org arriva una raccolta firme che chiede a FIFA e UEFA di punire il difensore del Real Madrid: già più di 150mila le adesioni.

32 minuti fa di Simone Cola

Real Madrid-Liverpool, finale della Champions League 2018, ha chiuso sabato sera la stagione calcistica per quanto riguarda i club, che torneranno ad essere protagonisti in estate con il calciomercato e una nuova annata tutta da raccontare. Prima sarà il momento dei Mondiali di Russia, la più importante rassegna in circolazione che però potrebbe non avere ai nastri di partenza uno dei suoi più attesi protagonisti.

Parliamo di Mohamed Salah, attaccante egiziano letteralmente esploso in questa stagione al Liverpool e capace di trascinare con le sue volate e i suoi gol i Reds fino all'attesissima finale di Champions che però ha visto gli inglesi cadere contro i colpi del Real Madrid, giunto alla sua terza affermazione continentale consecutiva. Una gara che ha visto l'attaccante ex-Roma in campo soltanto per mezz'ora, fino a quando cioè un duro scontro di gioco con Sergio Ramos non lo ha costretto a lasciare il campo per infortunio.

Non sono pochi quelli che sostengono che questo episodio sia stato ben più determinante del doppio errore di Karius o della spettacolare rovesciata di Bale che hanno fissato il punteggio sul 3-1 finale per gli uomini di Zidane. Addirittura, neanche 24 ore dopo la fine della partita, è stata lanciata sul popolare sito di petizioni online Change.org una raccolta di firme digitali che mira a chiedere a FIFA e UEFA un'adeguata punizione per Sergio Ramos.

Change.org Schermata della petizione su Change.org per punire Sergio Ramos

Sergio Ramos, online una petizione per punirlo

La petizione, lanciata dall'utente Mohamed Salah Abdul-Hakeem - chiaro omaggio al campione del Liverpool - sostiene che nella caduta il difensore spagnolo abbia intenzionalmente trattenuto per un braccio Salah, causando l'infortunio alla spalla che ha costretto l'egiziano a lasciare il campo e che con buone probabilità potrebbe tenerlo fermo ai box anche per i Mondiali ormai alle porte.

Questo episodio, oltre alle continue simulazioni che hanno portato anche all'ammonizione di Mané - continua l'utente - rappresentano un pessimo esempio per le future generazioni di calciatori, che potrebbero essere portati a pensare che ogni mezzo è lecito per vincere dimenticando il fair play.

Per questo la petizione, indirizzata sia alla FIFA che alla UEFA, chiede una punizione esemplare per il difensore del Real Madrid e della Spagna: in meno di mezza giornata sono già state raccolte quasi 170mila firme, segnale evidente di come un'ampia porzione di appassionati calcistici abbia ritenuto tanto determinante quanto intenzionale l'intervento scorretto di Sergio Ramos.