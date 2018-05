Vettel continua la rincorsa ad Hamilton nella quinta gara del Mondiale si correrà nel principato di Monaco, visibile sia su Sky che in chiaro.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Mondiale di Formula 1 inizia ad entrare nel vivo e a due settimane da quello disputato sul circuito di Catalogna ci sarà il Gran Premio di Monte Carlo, la quinta gara della stagione che al momento vede in testa alla classifica il campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Il pilota inglese ha vinto sulla pista di Barcellona e si è portato a 17 punti di vantaggio nella classifica piloti dal rivale Sebastian Vettel, motivatissimo a tornare sul podio dopo tre gare in cui non è riuscito a piazzarsi nelle prime 3 posizioni.

Il Gran Premio del principato di Monaco partirà alle 15:10 di domenica 27 maggio e per tutti quanti gli appassionati di Formula 1 che vorranno seguire la gara ci sono molte opzioni dato che sarà visibile sia in televisione (anche in chiaro) che via streaming.

Getty

Formula 1, dove vedere il Gran Premio di Monte Carlo

Il Mondiale di Formula 1 viene trasmesso integralmente e sempre in diretta a tutti gli abbonati del pacchetto Sport della piattaforma Sky. Il Gran Premio di Monte Carlo non fa eccezione e la gara sarà visibile su Sky Sport F1 HD, canale 207 a partire dalle 15:10.

Per chi non ha un abbonamento alla pay TV ci sarà la possibilità di vedere la gara in televisione anche in chiaro, con il canale TV8 che come sempre trasmetterà il Gran Premio in differita a partire dalle ore 21:00. Sia questa programmazione che quella di Sky potranno essere viste anche in streaming sul sito di TV8 e con Sky Go.

In diretta per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD :

: Ore 13:30 - Paddock Live

Ore 15:10 - Gara

Replica su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 21:00 - Gara

Per finire ricordiamo la possibilità di vedere il Gran Premio di Monaco abbonandosi a NowTV, la internet TV di Sky che trasmette nel suo pacchetto sport tutte quante le gare della stagione di Formula 1. La trovate al link https://www.nowtv.it/sport/.