Il portoghese spiega le sue dichiarazioni dopo la finale di Champions League vinta contro il Liverpool: "Il problema non è economico. Ora penso a riposare".

28 minuti fa

Anche quando non segna gol decisivi, Cristiano Ronaldo sa come prendersi la scena. Sono bastate alcune dichiarazioni sibilline sul suo futuro per eclissare la celebrazione del Real Madrid campione d'Europa per la tredicesima volta.

Dopo la breve intervista fatta in campo in cui gettava qualche dubbio sulla sua permanenza a Madrid anche nella prossima stagione, il portoghese ha voluto spiegarsi meglio ai giornalisti presenti in mixed zone.

Forse non era il momento adatto per parlarne, ora dobbiamo solo festeggiare e riposare. Ma fra una settimana farò un annuncio perché lo devo ai tifosi.

Sette giorni per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, che ormai ci ha abituati ad essere molto criptico in queste dichiarazioni. CR7 però ha voluto mettere perfettamente in chiaro una cosa: qualunque sia il motivo delle sue parole, non è di natura economica.

Non è una questione di soldi, ma è un problema vecchio. Non posso assicurare che resterò al Real ma presto parlerò per chiarire meglio la situazione.

Cristiano Ronaldo lontano da Madrid? Possibile. Dichiarazioni fatte apposta perché il fenomeno del Real Madrid ama stare sotto i riflettori? Probabile. Eppure le parole del portoghese hanno scosso tutto il mondo del calcio, che ora dovrà aspettare una settimana per sapere la verità.