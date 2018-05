Cristiano Ronaldo: "Non so se resto al Real. Parlerò fra 7 giorni"

Dopo il Bayern Monaco, anch'esso a 51.00, troviamo l'incredibile opzione del Barcellona pagata forse in maniera un po' troppo ottimistica 67.00 . E le italiane? La prima è la Juventus pagata 81.00 mentre le due milanesi condividono col Napoli la quota di 101.00. Meno speranze per la Roma che è invece a 151.00.

Da non scartare le opzioni fuori dall'Europa, con la Major League Soccer statunitense e la Super League cinese che vengono pagate rispettivamente 6.00 e 7.00. Subito dopo troviamo le squadre di Premier League come City (18.00), Chelsea (23.00), Arsenal (41.00) e proprio il Liverpool appena sconfitto (51.00).

Intralot ad esempio paga 2.00 la sua permanenza al Real Madrid al 31 agosto, mentre le squadre favorite in caso di addio (quota 2.25 per entrambe) sono il Paris Saint-Germain e il Manchester United, due dei pochi club europei che potrebbero accontentare le richieste economiche di Cristiano Ronaldo.

Dopo le dichiarazioni di ieri sera rilasciate da CR7, gli scommettitori si sono subito scatenati per cercare di indovinare quale sarà la prossima squadra del fenomeno portoghese anche se le quote parlano chiaro: al momento l'opzione più probabile è quella di vederlo ancora con la maglia dei Blancos.

