È stato il momento decisivo della finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool. Ancor più degli errori di Karius, ancor più della splendida rovesciata di Bale: quel minuto numero 26 in cui Salah e Sergio Ramos vanno a contrasto ha segnato la nottata di Kiev.

L'egiziano è stato costretto a uscire dal campo per il dolore alla spalla e da quel momento in poi i Reds hanno subito il contraccolpo psicologico nonostante la reazione d'orgoglio arrivata dopo il gol del 1-0 dei Blancos.

In molti hanno criticato Sergio Ramos per il contrasto e sui social si stanno sprecando le accuse nei confronti del capitano del Real Madrid, in particolare da parte dei tifosi di Liverpool e Egitto. Ma lo spagnolo nel post partita ha voluto mandare un pensiero al suo avversario.

Sergio Ramos ha mandato un messaggio a Salah sul suo profilo Twitter poche ore dopo la fine della finale di Champions League. Nel tweet il difensore centrale del Real Madrid augura all'avversario un pronto recupero.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah