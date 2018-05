Sui social alcuni spettatori hanno notato che il difensore del Real Madrid ha colpito sul volto il portiere tedesco all'inizio del secondo tempo.

Non si fermano le polemiche su Sergio Ramos dopo la finale di Champions League vinta dal suo Real Madrid contro il Liverpool. Il difensore spagnolo è stato criticato per il contrasto che ha portato all'infortunio di Salah, gesto che secondo molti è stato fatto in maniera intenzionale.

In queste ore però il capitano dei Blancos è bersaglio di nuove accuse che arrivano dal web. Un tifoso infatti ha postato un video su Twitter di uno stralcio della partita in cui si vede il centrale iberico in proiezione offensiva al 49esimo minuto.

Dopo aver capito che non può più prendere il pallone Sergio Ramos finisce addosso a Karius, colpendolo con il gomito sul volto e mandandolo al tappeto. L'arbitro non vede e nonostante le proteste del tedesco non prende provvedimenti.

I più maligni hanno subito notato che le due papere del portiere del Liverpool sono arrivate proprio dal lato sinistro colpito da Ramos (non aver visto Benzema sull'1-0 e il tiro di bale del 3-1). Difficile capire se quegli errori siano dovuti a questo contrasto, quel che è certo è che Sergio Ramos, come tutti i vincenti, non smette di farsi nemici.