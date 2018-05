Dopo i complimenti agli avversari, il tecnico tedesco dei Reds parla degli errori clamorosi del suo portiere Karius e dell'infortunio dell'egiziano.

11 minuti fa di Marco Ercole

L'infortunio di Salah a metà del primo tempo, la peggior serata della vita da calciatore di Loris Karius e un avversario mostruosamente affamato, capace di entrare nella storia e vincere la sua terza Champions League consecutiva. Di fronte a questi tre fattori, diventa obiettivamente molto complicato riuscire a ipotizzare un finale diverso rispetto al 3-1 maturato sul campo.

Il Liverpool non può far altro che leccarsi le ferite, essere comunque orgoglioso del percorso che lo ha condotto fino all'epilogo di questo torneo e accettare il verdetto amaro, sulle note di You'll Never Walk Alone, cantato dai tifosi Reds a Kiev a più riprese nel corso della gara.

Un atteggiamento mostrato dal tecnico Jurgen Klopp, che è andato a stringere la mano al collega Zidane quando ancora non era arrivato il triplice fischio, ma con la partita già virtualmente congelata e assicurata alla storia. Il Real Madrid vince 3-1, grazie alla rete di Benzema e la doppietta di Bale. E il Liverpool accetta la sconfitta con signorilità, applaudendo le scuse di Karius in lacrime sotto la Kop improvvisata per l'occasione in Ucraina.

Champions League, Liverpool: l'analisi di Klopp

Anche Klopp, nell'immediato post-partita, ha tentato di "scagionare" il suo portiere, mostrando pubblicamente la sua solidarietà:

Cosa posso dire? Loris lo sa cosa sia accaduto, lo sanno tutti. È un peccato che sia capitato in una partita come questa, in una stagione come questa. Mi dispiace per lui, sarà davvero difficile sbarazzarsi dei cattivi pensieri nella sua mente. Deve accettare la situazione, noi siamo tutti con lui.

Dopo aver parlato anche della grave situazione clinica di Salah (spalla o clavicola rotta, Mondiale a rischio), il tecnico del Liverpool ha provato a fare una breve analisi della partita: