L'allenatore dei Reds è stato immortalato a poche ore dalla finale persa contro il Real Madrid mentre si divertiva con un gruppo di tifosi.

un'ora fa

Oltre ad essere un allenatore eccezionale, Jurgen Klopp è sicuramente uno dei personaggi più incredibili del calcio mondiale. La sua spontaneità e il suo carattere estroverso lo hanno reso un idolo per i tifosi del Borussia Dortmund prima e del Liverpool poi.

La dimostrazione è arrivata ieri sera, dopo un'amarissima serata per i sostenitori dei Reds che hanno visto sfumare la vittoria in Champions League per mano del Real Madrid, vittorioso nella finale di Kiev per 3-1: Klopp non si è fatto scoraggiare neanche da questo.

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr — Oliver Bond (@Oliver__Bond) May 27, 2018

Poche ore dopo il fischio finale infatti l'allenatore del Liverpool è stato immortalato mentre festeggiava e si consolava cantando con un gruppo dei suoi tifosi e insieme al suo assistente Peter Krawietz, al cantante Campino e al giornalista Johnanes B. Kerner. E le parole della canzone che stavano intonando è l'ultima dimostrazione del carattere istrionico del tecnico tedesco.