Champions League, in diretta la festa del Real Madrid per la 13esima

La festa è proseguita per strada con il rituale pullman scoperto che scorta la squadra fino al Bernabeu e come sempre i più scatenati sono stati Sergio Ramos e Marcelo. Due colonne di un Real Madrid leggendario che non smette più di scrivere pagine di storia del calcio. La squadra campione d'Europa è arrivata alle 21:15 nel suo stadio che è letteralmente strapieno di tifosi pronti a prendere parte al vero festeggiamento.

Oggi le Merengues hanno voluto festeggiare l'ennesimo successo europeo in mezzo ai loro sostenitori e hanno tenuto la classica parata col pullman scoperto dopo un discorso fatto alla folla oceanica presente in piazza Puerta del Sol.

Il Real Madrid celebra la sua grandezza travolto dall'affetto dei suoi tifosi. I Blancos sono tornati in patria dopo la vittoria per 3-1 contro il Liverpool che ha permesso al club di vincere la tredicesima Champions League della sua storia.

I Blancos girano per la capitale spagnola con un pullman scoperto fra i tifosi in delirio. Florentino Perez: "Continuiamo a riscrivere la storia".

