Il centrocampista ha già raggiunto un accordo con il club giallorosso: contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione. All'Atalanta soldi e una contropartita tecnica.

2 ore fa di Daniele Rocca

Concorrenza bruciata sul tempo. Monchi è pronto a mettere a segno il primo colpo a effetto del calciomercato Roma: Bryan Cristante è sempre più vicino al club giallorosso, che nelle ultime ore ha convinto il ragazzo a trasferirsi a Trigoria. Per lui è pronto un contratto di 5 anni da 2 milioni all'anno (bonus compresi). Per il centrocampista classe '95 sarebbe un'altra occasione di dimostrare il suo valore dopo aver già vestito le maglie di Milan, Benfica, Pescara e Palermo.

Una stagione da top player di Serie A quella appena trascorsa per il gioiellino dell'Atalanta. Bravo patron Percassi a crederci, ancor più bravo Gasperini a trasformarlo in uno dei migliori calciatori del nostro campionato. Sfruttando a pieno le sue qualità tecniche e fisiche. Quest'anno può vantare 47 presenze con la maglia nerazzurra, condite da 12 gol (9 Serie A e 3 in Europa League).

Ecco quale dovrebbe essere il secondo colpo del calciomercato Roma dopo l'arrivo di Coric dalla Dinamo Zagabria. Il futuro centrocampo di Di Francesco prende forma, giovane e pieno zeppo di talento. Starà al tecnico giallorosso, in caso di arrivo di Cristante, trovare l'equilibrio giusto per la mediana. Sperando di trattenere Nainggolan e ritrovare il miglior De Rossi.

Calciomercato Roma, Cristante è vicino: i dettagli

L'accordo con il calciatore è stato raggiunto. Ora la Roma deve chiudere il discorso con l'Atalanta: il club di Percassi è già sceso dalla valutazione iniziale di 35 milioni di euro e sarebbe pronto ad accettare un'offerta vicina ai 26 milioni di euro. Anche se Monchi vorrebbe provare ad avere un ulteriore sconto grazie all'inserimento di una contropartita tecnica. Sono tre i nomi che potrebbero interessare a Gasperini per rinforzare il reparto offensivo: due attaccanti e una mezzala forte negli inserimenti.

Getty Images Nella prima stagione con la maglia della Roma, Gregoire Defrel ha giocato 20 partite e segnato 1 gol.

Partiamo proprio da quest'ultimo profilo. Si tratta di Gerson: il calciatore brasiliano non è riuscito a lasciare la giusta impronta sulla stagione giallorossa e potrebbe rilanciarsi a Bergamo. Defrel e Tumminello sono gli altri due calciatori che, per motivi diversi, non rientrano nel progetto di Di Francesco. Ecco perché potrebbero essere utilizzati nel calciomercato Roma come pedine di scambio. Dopo aver battuto la concorrenza di Juventus e Lazio, il club capitolino è a un passo dal colpo Cristante.