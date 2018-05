Il capitano dei partenopei parla di un suo possibile addio in estate: "Ho già parlato con Ancelotti, ma nella vita bisogna anche provare altro".

179 condivisioni

un'ora fa

L'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli può significare davvero l'inizio una nuova era per il club partenopeo. E a rafforzare questa sensazione ci sono le voci di calciomercato sul possibile addio di Marek Hamsik.

Il capitano del club azzurro aveva espresso qualche giorno fa i suoi dubbi sulla permanenza in Campania e oggi sul sito slovacco Sport24 sono arrivate altre dichiarazioni che sembrano portarlo sempre più lontano da Castel Volturno nella prossima sessione di calciomercato.

Sono un giocatore del Napoli ma non posso nascondermi: sono tentato dalla Cina. Ho parlato con Ancelotti da quando è arrivato, nella vita però bisogna provare anche altre esperienze.

Hamsik è stato dunque chiarissimo: il suo amore per la città, i tifosi e la maglia azzurra non sono in discussione ma dopo tante finestre di calciomercato in cui ha deciso di restare, potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina. Sia per lui che per il Napoli.