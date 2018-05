Il 35° tricolore si assegna al meglio delle cinque gare, si parte al PalaSind di Bassano. Lupi senza lo squalificato Honorio, gli abruzzesi cercano la rivincita dopo il ko del 2014.

39 minuti fa di Francesco Puma

Le squadre più forti, la finale più bella. Non poteva esserci finale scudetto di calcio a 5 più entusiasmante di Luparense-Acqua&Sapone: la più titolata d'Italia, che punta al settimo scudetto della sua storia, contro quella che ha vinto la Coppa Italia (proprio contro i Lupi) e vuole prendersi la rivincita quattro anni dopo un sogno visto svanire sul più bello.

Da lunedì (fischio d'inizio alle ore 20.45), scatta la serie in cui si assegna il 35° tricolore: si parte al PalaSind di Bassano del Grappa, dove si replica mercoledì. Il 4 giugno, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, potrebbe essere già la volta buona per assegnare lo scudetto, ma – viste le due squadre – la sensazione è che i giochi si possano chiudere in gara-4 o addirittura in gara-5.

Si gioca al meglio delle cinque gare e non c'è possibilità di pareggio. Si vince o si perde. In caso di parità al termine dei 40' regolamentari, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Calcio a 5, Luparense e Acqua&Sapone a confronto

I Lupi, che nei playoff hanno fatto fuori Axed Latina e Came Dosson, hanno un grosso problema: in gara-1 non c'è per squalifica capitan Honorio, così come Ramon, che ha terminato anzitempo la stagione. In compenso, c'è un Borja Blanco in grande spolvero, top scorer con 6 reti.

Dall'altra parte, tutte le attenzioni sono per big gym Edgar Bertoni (beve sei litri d'acqua e fa sette pasti al giorno), il grande ex della sfida, alla nona finale scudetto consecutiva. E quando si parla di finale, può sembrar strano che Gabriel Lima, capitano della Nazionale italiana di calcio a 5, non ne abbia mai disputata una. Come dire, c'è sempre una prima volta.

E potrebbe essere così anche per l'Acqua&Sapone, arrivata qui grazie ai successi contro Italservice Pesaro e Real Rieti. Nel 2014 perse lo scudetto proprio contro la Luparense, in quella che fu la prima e finora unica finale della sua storia. In quattro stagioni, sono comunque arrivati quattro titoli: due Coppe Italia, una Winter Cup e una Supercoppa. Mancherebbe solo lo scudetto, Lupi permettendo. La prima gara della serie fra Luparense e Acqua&Sapone è in programma lunedì 28 maggio alle ore 20:30 in diretta su Fox Sports, canale 204 di Sky.