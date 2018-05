Oggi i titoli dei quotidiani si dividono fra le notizie di calciomercato e l'attesa per la finale di Champions League di stasera fra Real Madrid e Liverpool.

Il giorno tanto atteso è arrivato: questa sera alle 20:45 a Kiev andrà in scena la finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool, con i Blancos che inseguono il sogno di vincere per la tredicesima volta nella loro storia il trofeo più importante d'Europa.

Ma non è soltanto la partita fra la squadra allenata da Zinedine Zidane e i Reds a dominare le prime pagine dei giornali della nostra rassegna stampa di oggi: sui quotidiani sportivi infatti sta impazzando il calciomercato.

Ieri sembra essere arrivato l'accordo decisivo fra il Chelsea e l'entourage di Maurizio Sarri. L'ormai ex allenatore del Napoli dovrebbe essere il successore di Antonio Conte sulla panchina dei Blues, con l'annuncio che potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Sarri-Chelsea, oh yes"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si divide fra la strepitosa impresa di Froome al Giro d'Italia, capace di guadagnare la maglia rosa dopo una fuga di 80 km, e l'accordo fra il Chelsea e Sarri.

Corriere dello Sport: "Champions Mondiale"

L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata alla finale di Champions League in programma questa sera, mentre in taglio alto troviamo un articolo sull'interesse del Manchester United nei confronti di Douglas Costa.

Tuttosport: "Effetto Sarri"

La prima pagina di Tuttosport, ultimo giornale italiano della nostra rassegna stampa, si concentra sui movimenti di calciomercato della Juventus e in particolare su Sarri che vorrebbe Higuain al Chelsea.

L'Equipe: "Le choc des légendes"

Il nostro sguardo sui giornali esteri ci porta prima di tutto in Francia che in prima pagina presenta la finale di Champions League come la sfida fra i due migliori giocatori d'Europa in questa stagione: Cristiano Ronaldo e Salah.

As: "Por la gloria y por la historia"

La rassegna stampa in salsa spagnola parte con As e ovviamente il giornale sportivo madrileno apre con il suo titolo principale dedicato al Real Madrid, che questa sera sfiderà il Liverpool in finale di Champions League.

Sport: "Decimotercera o fracaso"

Il giornale sportivo catalano Sport apre sulla finale di Kiev e con il suo titolo presenta la partita di questa sera come un bivio per il Real Madrid: o arriverà la tredicesima Champions League o sarà fallimento.

Mundo Deportivo: "A una carta"

Anche il Mundo Deportivo presenta Real Madrid-Liverpool di questa sera come la sfida fra Salah e Cristiano Ronaldo. I due cannonieri non si giocano soltanto la Champions League ma anche la possibilità di vincere il Pallone d'Oro.

Marca: "Te esperan en casa"

Il giro di Spagna termina con la prima pagina di Marca, dedicata alla finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool in programma questa sera. I Blancos vanno alla ricerca della loro terza coppa consecutiva.