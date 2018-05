Il Fulham è l'ultima promossa dalla Championship dopo Wolverhampton e Cardiff. La caccia al Manchester City dei record è ancora aperta.

26 mag 2018 di Antonio Gargano

La stagione 2018/2019 della Premier League riparte dal record dei 100 punti fissato dal Manchester City. La squadra di Pep Guardiola ha stravinto il titolo e si prepara a difenderlo nel prossimo campionato, che da stasera può dirsi ufficialmente al completo dopo il verdetto dei playoff di Championship.

Getty Images Premier League 2018/2019, è caccia al Manchester City dei record

L'ultima squadra promossa in massima serie è il Fulham, che torna in Premier League dopo 4 stagioni in seconda divisione. La vittoria di Wembley contro l'Aston Villa porta la firma di Cairney: 1-0 già nel primo tempo e approdo tra le big d'Inghilterra. Torna protagonista Craven Cottage, uno degli stadi britannici più suggestivi, e si prepara al grande salto Ryan Sessegnon, esterno sinistro che ha appena compiuto 18 anni e che ha chiuso la stagione con 16 gol e 7 assist, compreso quello per il gol decisivo in finale playoff.

Già promosse al termine della regular season, invece, Wolverhampton e Cardiff. Il primo posto è andato proprio ai Wolves, che si sono assicurati la promozione con largo anticipo, mentre i gallesi hanno lottato fino all'ultimo proprio contro il Fulham, chiudendo con 2 punti di vantaggio.

Premier League 2018/2019, le squadre partecipanti

Ad abbandonare la Premier League sono 3 squadre stabilmente presenti nell'ultimo decennio. Il West Bromwich Albion, nonostante la furiosa reazione con l'arrivo in panchina di Darren Moore, ha chiuso all'ultimo posto. A pari punti, poi, scendono Stoke City e Swansea: avvicendamento tra squadre del Galles, con la promozione del Cardiff. Tira un sospiro di sollievo il Southampton, che conquista l'ultimo posto salvezza.

Getty Images Darren Moore vince il Manager of the Month, ma non basta per salvare il WBA

I riflettori, in ogni caso, rimangono puntati sulla lotta per il titolo. Il Manchester City dovrà difendere il trofeo e tentare l'assalto alla Champions League, ma le altre big non rimarranno a guardare: è sfida aperta anche con Manchester United e Tottenham, senza contare Liverpool, Chelsea e Arsenal.