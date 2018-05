La diretta scritta della finale di Champions League.

1' - Partiti! La finale di Champions League è iniziata!

PRIMO TEMPO

Lo Stadio Olimpico di Kiev è pronto a ospitare Real Madrid-Liverpool, match valido per la finale della 63esima edizione della Champions League. In campi ci sono ben 17 Champions: 12 sono dei Blancos e 5 dei Reds. Gli spagnoli sono reduci da due trionfi nella massima competizione continentale, gli inglesi hanno vinto l'ultima volta nel 2005.

Zidane schiera il suo Real Madrid con un 4-3-1-2 in cui non compare Gareth Bale. Niente BBC dunque, dal 1' c'è Isco che agisce alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo. In mediana spazio al terzetto degli intoccabili Modric, Casemiro e Kroos, mentre davanti a Keylor Navas si piazzano Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. Si tratta della stessa formazione che il 3 giugno 2017 sfidò la Juventus a Cardiff in finale di Champions vincendo 4-1.

Risponde Klopp con un 4-3-3 con Salah, Firmino e Mané a formare il tridente d'attacco. A centrocampo si muovono Milner, Henderson e Wijnaldum, davanti al portiere Karius troviamo Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. Ad arbitrare l'incontro è il 45enne serbo Milorad Mazic, che in carriera ha diretto la finale della Confederations Cup del 2017 Cile-Germania e la Supercoppa europea del 2016 Real Madrid-Siviglia. E in estate sarà uno degli arbitri dei Mondiali che si disputeranno in Russia.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Liverpool

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp