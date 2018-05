Bisogna vedere se la pensi allo stesso modo CR7, che nel corso della stessa intervista ha risposto così, con il suo solito carattere (e un po' di arroganza), alla domanda se fosse deluso per non aver segnato:

È stato molto bello stare nel Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, loro sì che sono sempre stati dalla mia parte. Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo festeggiare. Il mio futuro non è importante adesso, voglio godermi il momento, nei prossimi giorni darò la mia risposta. Dubbi? Non ne ho, non è importante. C'è da festeggiare, andare in Nazionale e parlarne nelle prossime settimane.

Non è riuscito ad andare a segno (forse anche per colpa di un invasore solitario a pochi secondi dal triplice fischio che ha interrotto un'azione di gioco pericolosa), ma Cristiano Ronaldo è riuscito comunque a prendersi la scena.

Subito dopo il successo con il Liverpool, il portoghese parla come se fosse un ex delle Merengues. Sergio Ramos risponde: "Chiarisca subito cosa intendeva".

