Red Bull super nel Principato, Daniel in pole con un grande giro. Ferrari e Mercedes ci sono, male invece Verstappen: crash, parte ultimo.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Daniel Ricciardo, uno specialista del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Pole position incredibile dell’australiano con la Red Bull, in super forma già dalle prime libere. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo Lewis Hamilton. Occhio alla Mercedes: sornione ma forti.

Seconda pole per Ricciardo in carriera, entrambe sul circuito del Principato. Quarto tempo per Kimi Raikkonen (l’anno scorso fu miglior tempo), poi Bottas e Ocon. Settimo Alonso.

Domani serve la riscossa della Ferrari per dare uno scossone alla classifica della Formula 1. Nella passata stagione ci fu doppietta. Al semaforo verde c’è da battere una Red Bull veramente in forma. Le Rosse però ci sono, così come Hamilton, a caccia di punti per allungare su Vettel in ottica Mondiale.

BREAKING: Daniel Ricciardo takes his second pole position on the streets of Monaco! 💪 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/aip9SNgthC — Formula 1 (@F1) May 26, 2018

Formula 1 Monaco, le qualifiche: Verstappen ultimo

Scatenate le Red Bull fin dalle prime libere del Gran Premio di Formula 1 nel Principato di Monaco. Sempre avanti nelle libere, ma nella terza sessione Verstappen esagera e schianta la sua vettura. Corsa contro per aggiustare i danni in tempo per le qualifiche con una sorpresa: cambio danneggiato, va sostituito. Cinque posizioni di penalità in griglia di partenza. Poi i meccanici mollano: praticamente impossibile sistemare la monoposto per fare un giro di qualifica: domani l'olandese partirà ultimo.

In Q1 eliminati Hartley, Ericsson, Stroll, Magnussen e appunto Verstappen. Miglior tempo per Ricciardo, poi Vettel, Bottas e Hamilton. Le Mercedes faticano con le ultrasoft. Ricciardo continua in volare anche in Q2. Fuori Hulkenberg, Vandoorne, Sirotkin, Leclerc e Grosjean.

Sfida alla pole

Ricciardo sempre più imprendibile: è sua la pole. Vettel dietro a circa due decimi, poi Hamilton, Raikkonen e Bottas. Vola la Red Bull, ha messo davvero le ali. Anche se qualcuno nei box del toro sbuffa: Verstappen ultimo per un incidente nelle ultime libere.